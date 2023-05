Der gute Besuch überrascht die Künstler in Eching

Plus Die Echinger Kunstausstellung bietet viel Abwechslung. Die Aussteller haben schon das nächste Jahr im Blick.

Hat Oliver Grüner das Geheimnis von Mona Lisa entschlüsselt? Trägt die junge Frau aus der italienischen Renaissance ihr geheimnisvolles Lächeln nur zur Schau und ist in Wirklichkeit ein unglückliches Mädchen, das sich ritzt, um etwas zu spüren? Die Rasierklinge, die Grüner "La Gioconda" in eine Hand gab, lässt die Vermutung zu. Das Bild ist Teil der 35. Echinger Kunstausstellung im Rathaus der Gemeinde.

Nach mehreren Jahren coronabedingter Pause konnte Bürgermeister Siegfried Luge wieder eine Eröffnungsrede halten. Die Künstler, dieses Mal waren es neben Oliver Grüner, Dieter Klein, Angelika Schmidt, Dietlind Sadowsky, Traudl Pfeiffer und Barbara Bayer, zeigten im dafür ausgeräumten Sitzungssaal und im Eingangsbereich einen bunten Querschnitt durch ihr Schaffen – so wie es der Titel der Schau "Vielfarbig" verhieß. Ein Rathaus solle nicht nur Ort für Leistungen der Kommunalverwaltung, sondern auch Ort der Begegnung und Kommunikation sein, erklärte Luge. Zudem werde damit Bürgern die Möglichkeit eröffnet, Kunst ohne weitere Verpflichtungen zu betrachten; mit den meist Künstlern Kontakt aufzunehmen, möglicherweise sogar ein Bild zu erwerben. "Denn eines haben die hier gezeigten Bilder denen großer Maler voraus: Es sind alles Originale."