Der Haushalt Eching wartet mit einigen alten Bekannten auf

Plus In Eching soll heuer manches erledigt werden, was bereits 2022 geplant war. Um alles bezahlen zu können, dürfte es auch notwendig werden, Schulden zu machen.

Blickt man auf einige große Positionen im Echinger Gemeindehaushalt für dieses Jahr, erkennt man mehrere alte Bekannte, das sind Projekte, für die bereits 2022 Geld eingeplant war, die aber weniger schnell vorangekommen sind als geplant. Das betrifft den Umbau des von der Gemeinde gekauften Gasthofs Strobl, den Bau einer Urnenwand am Friedhof und den Kauf eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr vom Typ HLF 20. Dementsprechend wurden die letztjährigen Ansätze kaum benötigt und das Geld steht heuer erneut im Haushaltsplan.

Beim Feuerwehrauto wird aber auch in diesem Jahr noch kein Vollzug gemeldet werden können, deutete Bürgermeister Siegfried Luge ( CSU) an: "Das wird heuer nicht kommen, aber wir müssen Vorauszahlungen leisten." Deshalb sind im Etat dafür 650.000 Euro eingeplant, 2022 waren 300.000, ausgegeben wurden aber nur gut 8000 Euro. Beim Umbau des Gasthofs Eberhardt geht man wie im vergangenen Jahr von einem Finanzbedarf von einer Million Euro aus, aber auch bei diesem Vorhaben wurden 2022 vom Haushaltsansatz nur rund 26.000 Euro beansprucht. Ähnlich lief es auch bei der seit Langem geplanten Urnenwand: 2022 wurden von den dafür bereitgestellten 500.000 Euro 46.000 abgerufen, heuer sind für dieses Projekt weitere 600.000 Euro reserviert.

Der Überschuss im Verwaltungshaushalt fällt meistens höher als angesetzt aus

Diese drei Positionen machen bereits auch die Hälfte der für dieses Jahr geplanten Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 4,4 Millionen Euro aus. Weitere größere Bauvorhaben betreffen den Kindergarten (300.000 Euro) und den Umbau der ehemaligen Schule zu einem Begegnungszentrum (500.000 Euro), außerdem ist für die Schule in Windach eine Investitionsumlage in Höhe von 150.000 Euro zu leisten.

Die geplanten Investitionen können überwiegend mit Geld aus der Rücklage (2,4 Millionen Euro) finanziert werden. Daneben sieht der Etat einen Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 143.000 Euro vor. Allerdings fällt dieser erfahrungsgemäß deutlich höher aus als im Plan veranschlagt. So belief sich der Überschuss im vergangenen Jahr statt auf die angesetzten 82.000 Euro am Ende auf 782.000 Euro. Daneben sieht der Etat eine Kreditaufnahme von knapp 1,3 Millionen Euro (bei einer gleichzeitigen ordentlichen Tilgung von 123.000 Euro) vor. Sollte von dem Darlehen Gebrauch gemacht werden, würde sich die Verschuldung auf 3,5 Millionen Euro erhöhen. Verursacht wird diese Verschuldung wesentlich durch den Umbau des Gasthofs Eberhardt und die Vorfinanzierung des Baugebiets Am Hang. Über spätere Pachten und Verkaufserlöse sollen die Schulden wieder abgebaut werden.

Die Einkommensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Eching

Die Haupteinnahmequelle der Gemeinde Eching ist weiterhin die Beteiligung an der Einkommensteuer ihrer Bevölkerung in Höhe von 1,73 (2022: 1,65) Millionen Euro, gefolgt von der Gewerbesteuer in Höhe von 1,25 (2022: 1,46) Millionen Euro und den weiteren Steuern und Steuerersätzen und -beteiligungen, in der Summe knapp 500.000 Euro. Ein Teil davon fließt jedoch in Form der Gewerbesteuerumlage (325.000 Euro) und der Kreisumlage (1,45 Millionen Euro) wieder ab. Mit 361.000 Euro bleibt das meiste Geld im laufenden Betrieb für Straßen und Gewässer hängen, gefolgt vom sozialen Bereich (vor allem Kinderbetreuung) mit 348.000 Euro, der allgemeinen Verwaltung mit 211.000 Euro, den Schulen mit 161.000 Euro und dem Bereich Sport, Gesundheit und Erholung mit 129.000 Euro, wobei das Gros in diesem Bereich auf die Mehrzweckhalle (85.000 Euro) entfällt. Der Verwaltungshaushalt umfasst mit 4,63 Millionen Euro etwas weniger als die 4,76 Millionen Euro im Vorjahr.

Lesen Sie dazu auch

Ohne größere Nachfragen und Diskussionen wurde der Haushalt einstimmig beschlossen.