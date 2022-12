Eching: An Weihnachten auf dem Spielplatz gezündelt

Vermutlich in der Heiligen Nacht treiben auf einem Spielplatz in Eching Unbekannte ihr Unwesen. Ein Feuer beschädigt einen Holzturm.

Vermutlich in der Nacht vom Heiligen Abend auf den ersten Weihnachtstag ist am Spielplatz in der Greifenberger Straße in Eching ein Holzturm durch Brandlegung mutwillig beschädigt worden. Laut dem Dießener Polizeibericht wurden unter dem Turm Zeitungen angezündet, wodurch der Unterboden beschädigt wurde. Der Schwelbrand wurde am Sonntagvormittag festgestellt und durch die verständigte Feuerwehr Eching gelöscht. Der Sachschaden wird mit rund 1000 Euro angegeben.

Hinweise erbittet die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110. (AZ)

Lesen Sie dazu auch