Eching

vor 16 Min.

Eching hat als erste Gemeinde im Landkreis ein Drohnen-Einsatzfahrzeug

Plus Ein vor einem Jahr im Gemeinderat gefasster Beschluss ist jetzt Realität: Die Echinger Wasserwacht kann jetzt ihre Tauchdrohne schneller an den Einsatzort transportieren.

Von Nicole Burk

Vor einem Jahr beschloss der Echinger Gemeinderat eine Bezuschussung von zwanzig Prozent für die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs. Das Drohnen-Einsatzfahrzeug wurde mittlerweile für 65.000 Euro gebraucht gekauft, ausgebaut und vergangene Woche vor dem Rathaus besichtigt.

Janis Uttich, zweiter Vorsitzender der Wasserwacht, stellte das Fahrzeug dem Gemeinderat vor. „Die Erfahrung mit Drohnen in der Wasserrettung machen wir schon seit knapp zwei Jahren. Allerdings sind wir bislang immer mit Privatautos zu den Einsätzen gefahren“, sagte er. „Mithilfe des Fahrzeugs, in dem die Drohne transportiert wird, gelangen wir schneller an den Einsatzort und können den Flug vernünftig vorbereiten.“ Ein weiterer Vorteil: Während des laufenden Einsatzes können die Bilder auf einem Monitor dargestellt und ausgewertet werden.

