Eching

10:39 Uhr

Es gibt eine erneute Wende beim Norwegerhaus in Eching

Plus Das Landratsamt will das frühere Baudenkmal Norwegerhaus abreißen lassen. Im Echinger Gemeinderat geht es derweil wieder um die Aufstellung eines Bebauungsplans.

Von Gerald Modlinger

Zweieinhalb Stunden hat sich der Echinger Gemeinderat am Dienstagabend mit dem Norwegerhaus an der Kaagangerstraße beschäftigt. Nachdem es in einer Sitzung im November keine Mehrheiten für eine Fortführung des Bebauungsplanverfahrens gegeben hatte, folgte nun eine erneute Wende. Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans soll erreicht werden, dass das ehemalige Landhaus des Schweizer Malers Hans Beat Wieland (1867 – 1945) trotz einer im Raum stehenden Beseitigungsanordnung des Landratsamts erhalten beziehungsweise wiedererrichtet werden kann.

