Eching

Für den Echinger Gemeinderat gibt es heuer keine Ferien

Plus Drei Sitzungen in drei Wochen: In Eching gibt es viel zu besprechen. Unter anderem beschäftigt der Umbau der ehemaligen Schule zu einer Begegnungsstätte den Gemeinderat.

Von Gerald Modlinger

Für den Echinger Gemeinderat gibt es in diesem August keine Sommerpause. Wenn der Ferienmonat zu Ende ist, wird sich das Gremium zu drei Sitzungen getroffen haben. Diskussionsbedarf besteht unter anderem beim Umbau der früheren Schule zu einer Begegnungsstätte, ein Vorhaben, das Bürgermeister und Gemeinderat schon seit etwa fünf Jahren in der Pipeline haben. Allerdings: Die für den Umbau zu erwartenden Kosten sind trotz bereits vorgenommener Abstriche an der Planung nicht geringer geworden.

Nun soll in einer in kurzfristig anberaumten Sondersitzung des Gemeinderats das Vorhaben genauer unter die Lupe genommen werden, so das Ergebnis der jüngsten Zusammenkunft. Dabei sei der Sachstand mittels einer mehrseitigen Vorlage vorgestellt worden, berichtete Bürgermeister Siegfried Luge ( CSU). Beim nächsten Mal solle diskutiert werden, was man wirklich haben und der Gemeinderat möglicherweise noch abspecken möchte.

