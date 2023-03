Interessengemeinschaft will Echinger Norwegerhaus retten

Plus Das Landratsamt bereitet weiter den Abbruch des Norwegerhauses vor. Unterdessen präsentiert eine Interessengemeinschaft einen neuen Plan für den Echinger Malerwinkel.

Es ist womöglich der letzte Versuch, einen Abriss des Norwegerhauses in Eching noch abzuwenden. Eine neu gebildete Interessengemeinschaft Künstlerkolonie Eching will den Malerwinkel zusammen mit dem früheren Landhaus des Schweizer Malers Hans Beat Wieland als identitätsstiftenden Ort erhalten. Dazu wurde jetzt dem Echinger Gemeinderat ein Konzept vorgelegt, das auch Landrat Thomas Eichinger übermittelt wurde. Allerdings laufen die Vorbereitungen für einen Abbruch der ehemaligen und ohne Genehmigung umgebauten "Wielandshütt" weiter.