Nach Sturz vom SUP-Board: 16-Jährige ertrinkt im Ammersee

Ein Teenager fällt von einem SUP-Board ins Wasser und ertrinkt vor den Augen seiner Eltern. Die Suche der Wasserwacht gestaltet sich schwierig und dauert bis Sonntagmittag.

Tragisches Ende eines Badeausflugs: Das 16-jährige Mädchen, das seit Freitagnachmittag am Ammersee vermisst wurde, ist tot. Wie Michael Graf, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Anfrage des Landsberger Tagblatts mitteilte, wurde die Leiche des Mädchens am Sonntagmittag geborgen.

Mit einem Großaufgebot waren von Freitagabend an die Wasserwachten auf dem Ammersee auf Höhe Eching unterwegs und suchten nach der 16-Jährigen. Wie Michael Graf mitteilt, hatte die Familie aus Buchloe einen Ausflug an den Ammersee gemacht. Die 16-Jährige war zusammen mit ihrer 15-jährigen Schwester auf einem SUP-Board in den Ammersee gepaddelt.

Die beiden Mädchen sind rund 300 Meter vom Ufer entfernt

Etwa 300 Meter vom Ufer entfernt fielen die beiden Mädchen ins Wasser. „Beide Mädchen sind schlechte Schwimmer gewesen“, so Graf. Die 15-Jährige habe wohl noch versucht, ihre ältere Schwester über Wasser zu halten, doch sie habe selbst kaum an der Wasseroberfläche bleiben können. Beide hätten auch das SUP-Board vermutlich nicht mehr zu fassen bekommen. Keines der Mädchen hatte wohl eine Schwimmweste an.

Die Eltern müssen hilflos zusehen

Der dramatische Vorfall spielte sich vor den Augen der Eltern ab, die aber auch nicht eingreifen konnten, so Graf, da sie ebenfalls schlecht bis gar nicht schwimmen können. Die ältere Tochter des Ehepaars sei schließlich untergegangen.

Bis zu 70 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht waren bei der sofort eingeleiteten Suche vor Ort. Dabei kam neben einer Drohne, Tauchern und einem Polizeihubschrauber auch das Boot der Dießener Polizei mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Am Freitag, so Graf, sei das Wetter nach dem Vorfall zunächst noch gut gewesen. „Gegen Abend mussten wir die Suche wegen eines aufziehenden Gewitters abbrechen“, so der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Zur Suche wird eine Spezialfirma beauftragt

Am Samstag habe man die Suche fortgesetzt, aber „wir haben erkannt, dass wir mit den vorhandenen Mitteln nicht fündig werden.“ Daraufhin habe man eine Spezialfirma aus München hinzugezogen, die mit Sonar nach dem Mädchen suchte und am Sonntagmittag auch fand. Taucher bargen den Leichnam der 16-Jährigen schließlich. Wie Graf weiter mitteilt, übernimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die weiteren Ermittlungen. „Es gibt aber keine Zweifel an einem Unfallgeschehen“, so Michael Graf gegenüber unserer Redaktion. „Es ist ein sehr tragischer Unfall“, wobei es auch fahrlässig sei, ins Wasser zu gehen, wenn man nicht gut schwimmen kann.

Die Familie stammt laut Graf aus Buchloe. In den vergangenen Tagen hatte es am Ammersee mehrere Vermisstensuchen gegeben, diese waren bislang aber immer harmlos ausgegangen. Meist sagten die vermissten Personen den Angehörigen oder Freunden nicht Bescheid, wenn sie das Ufer des Sees verlassen hatten oder entschieden sich spontan zu einer Seeüberquerung.

Insgesamt hat sich nicht nur am Ammersee, sondern in ganz Bayern die Zahl der Badeunfälle erhöht.