Norwegerhaus in Eching: Vor dem Abbruch wird es emotional

Plus Spannung in Eching: Am Montag sollte der Abbruch des Norwegerhauses beginnen. Der Eigentümer wehrt sich bis zuletzt. Am Dienstag soll es jetzt richtig losgehen.

Ab Mittag füllt sich das große Grundstück ums Norwegerhaus in Eching allmählich: Für 13 Uhr sind der Showdown und die vom Landratsamt beauftragte Abbruchfirma angekündigt. Eigentümer Claus Vogt ist bereits seit dem Vormittag im Malerwinkel zugange, ebenso Unterstützer wie die Uttinger Malerin Angelika Böhm-Silberhorn. Sie hatte in den Tagen zuvor noch viele Szenen vom Norwegerhaus gemalt. Am Montag verlegt sie sich aufs Malen von Protesttafeln, die sie am Hans und an der Kaagangerstraße aufstellt. Zeitweise starke Polizeikräfte sind schon vor Ort, bevor die Vertreter des Bauordnungsamts und der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt auf das Seeufergrundstück mit der Wielandshütt' kommen. Spannung liegt in der milden Märzluft.

