Eching

vor 18 Min.

Radfahrer stürzt in Eching und muss ins Krankenhaus

Schwere Verletzungen zieht sich ein Radfahrer bei seinem Sturz in Eching zu. Die Polizei Dießen richtet in dem Zusammenhang eine Bitte an die Radfahrer.

Im Krankenhaus endete die Fahrradfahrt für einen 80-Jährigen in Eching, der am Dienstagnachmittag mit seinem Pedelec stürzte. Er fuhr laut Polizei Dießen in der Straße Am Anger mit seinem Vorderrad an eine abgesenkte Bordsteinkante. Der Radfahrer brach sich dabei laut Polizei vermutlich das Handgelenk und zog sich mehrere Schürfwunden zu, unter anderem im Gesicht. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Radfahrer in Eching trug keinen Helm Der Mann trug keinen Helm. Die Polizei bitte in diesem Zusammenhang „beim Radfahren unbedingt einen geeigneten Schutzhelm zu tragen, um schwere Kopfverletzungen zu verhindern, aber auch ein Vorbild für unsere Kinder und Jugendlichen zu sein.“ (AZ)

