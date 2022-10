Unbekannte brechen in Echinger Einfamilienhaus ein

Unbekannte Einbrecher dringen in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Eching ein. Der Schaden ist hoch, bei der Beute gibt es Fehlanzeige.

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen sind in Eching in der Straße Am Lochfeld ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Nach bisherigen Feststellungen des Hauseigentümers, der sich derzeit aufgrund Renovierungsarbeiten nur selten in seinem Haus in Eching aufhält, wurde nichts entwendet, heißt es im Polizeibericht.

Sowohl an einem Kellerfenster, einer Terrassentüre zum Wohnzimmer, als auch der Garage wurden Hebelspuren festgestellt. Letztendlich dürften die Täter über eine Terrassentüre zum Schlafzimmer eingedrungen sein, an der aber keine Aufbruchspuren festgestellt wurden. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro. Hinweise an die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0. (AZ)

