Eching

06:30 Uhr

Ausstellung zeigt Weg vom Norwegerhaus zum Wielandpark in Eching

Plus Im März wurde die vom Maler Hans Beat Wieland erbaute Villa in Eching abgerissen. Auf dem Grundstück gibt es jetzt gemalte "Impressionen aus dem Wielandpark".

Von Romi Löbhard

Es ist weg. Nach vielen Jahren voller Schriftverkehr, Verhandlungen, Vorschriften, Verboten, Lichtblicken und Hoffnungslosigkeit im Wechsel rollten im März Bagger und Lkw an und entfernten das Norwegerhaus am südlichen Ende der Kaagangerstraße in Eching. Das von dem Schweizer Maler Hans Beat Wieland vor 120 Jahren erbaute und genutzte Haus hatte den 1975 erhaltenen Denkmalschutz verloren, weil der jetzige Eigentümer Claus Vogt nach Meinung der Behörden zu viel vor allem an der Substanz des im Außenbereich gelegenen Hauses verändert hatte.

Zehn Künstlerinnen und Künstler, allen voran Angelika Böhm-Silberhorn und Dr. Hermann Silberhorn, finden sich damit und mit dem Abriss nicht ab. Die Uttinger Pleinair-Malerin hat ab Februar wie wild gearbeitet und auf dem Anwesen mit dem noch vorhandenen Norwegerhaus "eine Werkgruppe nach der anderen geschaffen“, wie sie selbst sagt. Zusätzlich hat sie ihre Freundinnen und Freunde aus der Pleinair-Kunstszene, die meisten kenne sie aus der gemeinsamen Münchner Studienzeit, zum Mitmachen und Mitmalen eingeladen. Der Geist des Ortes sollte so wiederbelebt werden, denn auch Hans Beat Wieland habe seine Münchner Akademiefreunde immer wieder zum gemeinsamen Malen an den See eingeladen, hieß es bei der Ausstellungseröffnung.

