Wieder Ärger in Eching um das Freizeitgelände

Plus Im vergangenen Jahr geht es um die Dusche, jetzt kocht ein Müllproblem im Echinger Freizeitgelände hoch.

In Eching bahnt sich der nächste Konflikt zwischen Gemeinde und Landkreis im Zusammenhang mit dem Freizeitgelände an. Im vergangenen Jahr war es um die Dusche gegangen, die der Landkreis außer Betrieb nahm, jetzt kochte im Gemeinderat das Thema Müll hoch. Martin Wieser (Bürgerblock) brachte den Stein ins Rollen.