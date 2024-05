Zwei große Baustellen und sieben Ehrungen in Eching

Die aktuellen Millionenprojekte spielen auch bei der Bürgerversammlung in Eching eine große Rolle. Sieben Bürger werden für ihren Einsatz für die Gemeinde geehrt.

Die beiden großen Baustellen der Gemeinde Eching haben auch bei der Bürgerversammlung den meisten Raum eingenommen. Bürgermeister Siegfried Luge stellte in der Sporthalle den Stand der Dinge beim Umbau der früheren Schule zu einem Begegnungszentrum und der Modernisierung des Gasthofs Eberhardt ausführlich vor. Daneben blickte er auf die seit mehreren Jahren laufenden Verfahren zur Ausweisung von Bauplätzen an der Straße Am Hang und an der Greifenberger Straße. Wie jedes Jahr wurden auch verdiente Echinger mit Ehrennadeln ausgezeichnet.

Bis Ende des Jahres soll das Begegnungszentrum am Anger fertiggestellt sein, kündigte Luge an. Voraussichtlich werden dann 2,8 Millionen Euro verbaut sein, wobei die Gemeinde schätzungsweise 1,5 Millionen Euro Zuschüsse bekommen werde. Die Gemeinde erhält diese insbesondere dafür, dass sie sich nicht für einen Neubau womöglich noch auf der sogenannten Grünen Wiese, sondern auf die Sanierung und Umnutzung eines bestehenden Gebäudes innerhalb des Dorfes entschieden habe. Dort werden die Bücherei, ein Versammlungsraum, der allen Vereinen offensteht, ein Seniorentreff und ein Büro für den Seniorenbeauftragten und/oder für eine Nachbarschaftshilfe untergebracht, wie Luge anhand des Bauplans aufzeigte. Und es sei auch an die seit 50 Jahren für den benachbarten Spielplatz gewünschte Toilette gedacht worden.

Eine Kastanie soll weiter an den verstorbenen Eberhardt-Wirt erinnern

Finanziell noch etwas mehr gefordert ist die Gemeinde durch den Gasthof Eberhardt. Auf 2,8 Millionen netto (der größte Teil der Ausgaben ist vorsteuerabzugsberechtigt) bezifferte Luge die Kosten für Renovierung, Modernisierung, Umbau und Ausstattung. Dabei ging Luge auch auf viele Details ein: von der Warmwassergewinnung mittels Abwärme aus der Kühlung über die Notwendigkeit gekühlter Abfalltonnen bis zu einer Kastanie, den Baumaßnahmen im Weg stand. Luge ließ den Baum umpflanzen, damit er weiterhin an den 2020 verstorbenen Wirt Klaus Strobl erinnere, der die Kastanie vor 33 Jahren gepflanzt habe. Wermutstropfen seien bei dem Umbau jedoch nicht ausgeblieben. So habe sich herausgestellt, dass der 1870 errichtete Dachstuhl des alten Hauses wegen erheblicher wasserbedingter Schäden neu gebaut werden muss.

Die beiden Großprojekte lassen den Echinger Gemeindehaushalt in diesem Jahr auf 17,5 Millionen Euro anschwellen, der damit fast den Umfang des Schondorfer Etats erreicht. Zur Finanzierung muss nicht nur fast die gesamte Rücklage (1,5 Millionen Euro) herangezogen werden, der Haushalt sieht auch eine Neuverschuldung von knapp 8,2 Millionen Euro vor.

Der Bau einer Aussegnungshalle in Eching lässt auf sich warten

In der Folge werden aber nicht nur staatliche Zuschüsse fließen, mit der Ausweisung und dem Verkauf von Bauplätzen wird ebenso wieder Geld in die Kasse kommen. Noch allerdings sind die Baugebiete an der Straße Am Hang und an der Greifenberger Straße in der Planungsphase. Der Bebauungsplan "Am Hang West" sei neu überarbeitet worden und nachträglich hab jetzt ebenso wie für das andere Baugebiet noch ein Umweltbericht erstellt werden müssen, da ein entsprechender Tatbestand staatlicherseits aufgehoben worden sei.

Die Urnenwand soll bis Mitte des Jahres fertiggestellt sein. Der Bau einer Aussegnungshalle sei hingegen wegen der finanziellen Lage der Gemeinde zurückgestellt worden, so Luge weiter.

Sieben Bürger werden für ihren Einsatz für die Gemeinde Eching geehrt

Nach seinem Bericht zeichnete Bürgermeister Luge sieben verdiente Bürger mit Ehrennadeln aus.

Die Ehrennadel in Gold erhielt Matthias Klein für 40-jährigen aktiven Dienst bei der Feuerwehr.

Silberne Ehrennadeln gab es für Norbert Schuil (30 Jahre aktiver Feuerwehrdienst), Jörg Walek (seit mehr als 30 Jahren Beisitzer beziehungsweise Kassenwart der Fischergemeinschaft) und Hans-Peter Holzer, der Vorsitzende des Theatervereins

Ehrennadeln in Bronze erhielten Stephan Weingartner für 20-jährige Tätigkeit als Leiter der Skiabteilung des FSV Eching und Peter Band, der seit 20 Jahren Beisitzer und Fahnenbegleiter beim Krieger- und Soldatenverein ist.

Thomas Hoiß ist seit 25 Jahren im Bauhof tätig. Dafür erhielt er neben einer Ehrenurkunde der bayerischen Sozialministerin auch einen Geschenkkorb.

Die Aussprache verlief kurz: Es gab nur zwei Wortmeldungen, wobei eine lediglich dazu diente, anzukündigen, mit dem Bürgermeister über den Schutz vor Stechmücken sprechen zu wollen.