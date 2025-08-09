Sepp Wörsching: „Die Edelgard gehörte einfach zu Landsberg“

„Kämpfernatur, Stimme der Innenstadt und gehört einfach zu Landsberg“. Das sind die Eigenschaften, die die Landsberger Edelgard Dörre zuordnen. Sie war Stadträtin und Mitglied der Theatergruppe „landsberger bühne“ und eine viel beschäftigte Kosmetikerin in der Altstadt. Im Juli ist sie nach langer schwerer Krankheit verstorben, mit 55 Jahren. Die Landsbergerin kannte man in der Stadt nicht nur von ihren Spaziergängen mit ihrem Hund Pearl, sondern auch sonst war sie sehr engagiert, was die Entwicklung des Landsberger Einzelhandels betraf. Ihre Mutter hatte 1979 ein Kosmetikgeschäft gegründet und es war lange Zeit das Führende in der Stadt.

Das Landsberger Urgestein Sepp Wörsching beschreibt Edelgard Dörre sehr treffend. „Die Edelgard, die gehörte einfach zu Landsberg.“ Und sie sei immer den schönen Dingen zugetan gewesen. Er kannte schon ihre Mutter Waltraud und „die Edelgard konnte so schön singen“, sagt Wörsching. Auch in der „landsberger bühne“ arbeiteten sie zusammen, und zwar in einer ganz legendären Inszenierung 1992 der Theatergruppe. Nachdem man viele historische Stücke und auch Boulevard gespielt hatte, inszenierte der damalige Lehrer Herbert Walter etwas sehr Wagemutiges. Er brachte „Andorra“ auf die Bühne, ein Stück von Max Frisch, das sich mit Vorurteilen und Vorverurteilungen beschäftigt und damals in Landsberg lange Gesprächsthema war. Die Inszenierung galt als wegweisend für die Theaterbühne und ihren Anspruch.

Dörre als Barblin, Frank Möschler als Andre und Sepp Wörsching als Vater spielten sehr eindringlich und hatten noch viele Rollen bei der Bühne. Sepp Wörsching erinnerte sich gerne. „Die Edelgard spielte das sehr intensiv, vor allem in der Schlussszene, als sie als Barblin verzweifelt auf dem Boden kriecht. Das ist mir damals sehr nahegegangen.“ Auch Frank Möschler erinnert sich an Andorra: „Es war eine besondere Zeit, die wohl keiner, der an diesem Projekt beteiligt war, je vergessen wird. Ich erinnere mich gerne daran. Wir hatten viele Einzelproben, denn wir mussten ja etwas spielen, was für uns nicht so einfach zu verarbeiten war.“ Edelgard Dörre und er hatten viel geprobt und „einmal hat mich sogar ihr Hund angebellt, weil er sie beschützen wollte.“ Dörre war rund 25 Jahre aktives Mitglied der Gruppe, zuerst als Schauspielerin und hat dann bei Inszenierungen auch die Maske gemacht. Sie spielte in Aufführungen wie: Habnit, Hochzeit des Figaro, Top Dogs, die Show Nur wega dir und Gretchen 89ff mit.

Edelgard Dörre liebte Landsberg und ihre Spaziergänge am Lech. Hier ihr Hund Pearl Nr. 1 zu sehen. Foto: Julian Leitenstorfer

Auch politisch war Dörre aktiv und im Stadtrat. „Sie hatte ein großes Herz für den Erhalt der Landsberger Innenstadt und deren Verschönerung“, sagt der frühere Oberbürgermeister Mathias Neuner. „Sie half mir beim Wahlkampf und war sehr aktiv dabei.“ Später fand Dörre ihre politische Heimat bei der Landsberger Mitte. Das Kosmetikinstitut ihrer Mutter Waltraud „Dörre-Beauty“ führte sie gemeinsam bis zur Schließung im Jahr 2015 mit ihr. Sie hatte danach ihren eigenen kleinen Schönheitssalon und hatte sich auch auf Permanent-Make-up spezialisiert.

Edelgard Dörre verstarb am 30. Juli nach langer Krankheit. Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag, 14. August, ab 10 Uhr in der Landsberger Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.