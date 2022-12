Ein emotionales Jahr mit vielen Themen, die die Menschen beschäftigen

Plus Kein leichtes Jahr, ein Jahr der Aufregung, Wut und Widerstände. Manchmal berechtigt, manchmal weit übers Ziel hinaus. 2022 war im Landkreis Landsberg emotional.

Jammern hilft nichts. Stattdessen: einfach weitermachen und das Beste hoffen. Theaterleiter Florian Werner hat eine gute Einstellung zu diesen Themen und geht das neue Jahr mit viel Mut an. Auch Annunciata Foresti zeigte mit den Kreiskulturtagen ein sehr buntes Programm und Mut. Denn nach der langen Zeit, der kulturellen Abstinenz, ist es nicht einfach, die Menschen ins Theater, zum Konzert oder Ausstellungen zu bewegen. Oder? Auch für Stelzer war es ein herausforderndes Jahr. Die Gruppe verlässt Landsberg. Ihr Chef Wolfgang Hauck kommt mit seiner kritischen und sehr provokanten Art nicht allzu gut bei der Stadt und den Kulturverantwortlichen an. Dabei macht er genau das, was die Kultur eigentlich soll: Auf Dinge aufmerksam machen. Anstatt zu diskutieren, wird er jetzt auch künstlerisch ignoriert. Das ist vor allem ein Verlust für die Stadt Landsberg, weniger für Hauck, der anderswo gern gesehen ist.

