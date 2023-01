Antrag auf Baumfällung wegen herabfallenden Laubs in Egling

Anwohner in Heinrichshofen wollen, dass ein Ahorn gefällt wird, der auf gemeindlichen Grund steht. Im Gemeinderat gibt es wenig Verständnis für den Antrag.

In den Medien liest man häufig, dass Baumschützer sich anketteten, um Fällungen zu verhindern, und wenn Kommunen Grün zurückschneiden, dann kann die Verwaltung fast sicher sein, dass Anrufer besorgt nachhaken, was dort passiert und ob es sich um Rodungen handle. Mit einem umgekehrten Fall musste sich nun der Gemeinderat von Egling befassen.

Eglinger Gemeinderat kritisiert Antrag



Am Leonhard-Kiening-Ring in Heinrichshofen steht ein Ahorn an auf gemeindlichem Grund. Der Laubbaum verliert im Herbst seine Blätter und Samen. Die sich dann in der Umgebung verteilen. Weil die Blätter und Samen auch in seinen Garten fallen, beantragte ein Anwohner bei der Gemeinde die Fällung des Baumes. Kritik äußerte Ratsmitglied Dr. Bernhard Engelschall. "Früher hat man einfach den Besen genommen und es weggefegt. Ein Garten ist etwas Lebhaftes."

Die Ansicht vertrat auch Eglings Bürgermeister Ferdinand Holzer (CSU): "Damit ist eigentlich alles zu dem Thema gesagt." Der Antrag der Anwohner aus dem Leonhard-Kiening-Ring wurde abgelehnt.

