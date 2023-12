Applaus für Geigenklänge in Egling

Das Duo "Paganini in Paris" spielt im Eglinger Pfarrheim und begeistert auch mit Werken von Debussy.

Am vergangenen Wochenende begeisterten Jean-Samuel Bez und Raphael Bereau als "Paganini in Paris" das Publikum im Eglinger Pfarrheim mit Werken von Paganini und eigenen Arrangements der französischen Komponisten Claude Debussy und Gabriel Fauré. Das weihnachtliche Glühweinkonzert wartete mit Kerzenschein, Lebkuchen und einer Prise französisch kecken Humor der Musiker auf. Laut der Veranstalter reihten sich Bravo-Rufe, Heiterkeit und anhaltender Applaus für die Geigen- und Gitarrenklänge aneinander.

Dahinter steckt laut dem Duo mehrere Jahre gemeinsamer Ausarbeitung, viel Leidenschaft und Liebe für die Musik an sich, wie auch eine große Portion Ehrgeiz. "Paganini in Paris" freut sich über die positive Resonanz, gerade im bayerischen Raum und schaut zuversichtlich in ein weiteres Jahr, gefüllt mit Konzerten und einem wertschätzenden Publikum, wie es auch wieder in Egling gegeben war, heißt es in einer Pressemitteilung des Duos. (AZ)