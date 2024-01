Egling

Autofahrerin übersieht entgegenkommendes Fahrzeug

In Egling hat eine Autofahrerin bei m Parken einen Unfall verursacht.

Am Silvesterabend verursacht in Egling eine Autofahrerin einen Unfall. Sie stößt mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, als sie auf der linken Straßenseite parken will.

In Egling hat am Sonntagabend eine Frau einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 33 Jährige ihr Auto in Fahrtrichtung links auf der entgegenkommenden Straßenseite geparkt. Laut Polizei fuhr sie dabei aber ohne Beachten einer Verkehrsinsel und des Verkehrszeichen "rechts vorbei" auf der linken Seite. Zur gleichen Zeit kam ein 30-Jähriger ihr entgegen, den die Autofahrerin übersah. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro. (AZ)

