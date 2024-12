Beim Abbiegen anderes Auto übersehen

In Egling ist es am Sonntagabend zu einem Unfall gekommen. Gegen 17.45 Uhr wollte eine Frau aus dem nördlichen Landkreis Landsberg mit ihrem Pkw von der Hauptstraße nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Dabei übersah sie jedoch das entgegenkommende Auto eines Mannes, ebenfalls aus dem nördlichen Landkreis.

Es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin und der Autofahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 6500 Euro. (AZ)