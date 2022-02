Bürgerentscheid in Egling: Darf Discounter Netto bauen?

Soll in Egling an der Ecke Hauptstraße/Föhrenstraße ein Discounter gebaut werden? Darüber entscheiden am heutigen Sonntag die Wahlberechtigten der Lechraingemeinde.

Am heutigen Sonntag entscheidet sich, ob sich in Egling auf einem Grundstück an der Haupstraße Ecke Föhrenstraße ein Discounter und Kleingewerbe ansiedeln dürfen. Über einen möglichen Netto-Markt wird in Egling schon lange und kontrovers diskutiert (wir berichteten). Jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger das Wort. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Bürgerentscheid: Wo kann man abstimmen?

Von 8 bis 18 Uhr sind am heutigen Sonntag die Wahllokale in der Schule in Egling und im Gemeindehaus in Heinrichshofen geöffnet. Zudem besteht die Möglichkeit der Briefwahl. Briefwahlunterlagen können bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung noch am Abstimmungstag bis 15 Uhr ausgestellt werden, teilt die Gemeinde auf ihrer Homepage mit. Für diesen Fall ist die Gemeinde unter der Telefonnummer 08206/962112-0 erreichbar. Wer die Unterlagen für eine andere Person beantragt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen.

Die Fragestellung des heutigen Bürgerentscheids lautet wie folgt: Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Egling ein Bauleitplanungsverfahren mit dem Ziel durchführt, einen Lebensmittel-Discounter mit Kleingewerbe auf dem vorgesehenen Grundstück im Bereich Haupt-Föhrenstraße anzusiedeln?

Wann ist mit dem Ergebnis zu rechnen?

Nach Auskunft der Gemeinde sind knapp 1900 Bürgerinnen und Bürger abstimmungsberechtigt. Das Ergebnis soll gegen 20 Uhr bekannt gegeben werden.

Im Eglinger Gemeinderat war, wie berichtet, die Abstimmung über das Vorhaben mit 7:7 Stimmen unentschieden ausgegangen, was eine Ablehnung bedeutet. Daraufhin sammelten Bürger über 650 Unterschriften und ebneten damit schließlich den Weg für diesen Bürgerentscheid.

