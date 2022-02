Egling

Vor Bürgerentscheid in Egling: Vandalismus als Meinungsäußerung

Ina Lichtenstern (links), ihr Vater Franz Probst und Gemeinderätin Gabriele Tallafuß gehören zu den Gegnern einer möglichen Netto-Ansiedlung in Egling. Sie ärgern sich über den Vandalismus an ihrem Banner.

Plus In Egling will sich ein Discounter ansiedeln. Ein Banner von Gegnern wird beschädigt und verschandelt. Der Bürgermeister äußert sich. Abstimmung über Projekt am 20. Februar.

Von Christian Mühlhause

In Egling gehen die Meinungen unter den Bürgerinnen und Bürgern darüber auseinander, ob sich an der Ecke Hauptstraße/Föhrenstraße ein Netto-Markt ansiedeln soll. Am 20. Februar kommt es zum Bürgerentscheid über diese Frage. So lange wollten einige Befürworter eines Discounters offenbar nicht warten, um ihre Meinung kundzutun. Sie schnitten das Plakat von Gegnerinnen und Gegnern kaputt. Das Banner war erst kurz zuvor aufgehangen worden. Der Vandalismus sorgt für einigen Unmut. Bürgermeister Ferdinand Holzer ( CSU) – ein Befürworter des Marktes – nimmt zu dem Vorfall Stellung.

