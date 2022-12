Egling

06:00 Uhr

Bürgerversammlung Egling: Fairtrade, Pflegeheim und offene Fragen

Plus Landrat Thomas Eichinger kommt zur Bürgerversammlung nach Egling. Erst wird gefeiert, dann eifrig über das geplante Pflegeheim diskutiert.

Von Oliver Wolff

Fast 100 Bürgerinnen und Bürger aus Engling sind der Einladung des Bürgermeisters Ferdinand Holzer gefolgt und hörten sich an, was dieser in der Bürgerversammlung zu verkünden hatte. Auch der Landsberger Landrat Thomas Eichinger ( CSU) kam in die Eglinger Mehrzweckhalle, denn es gab etwas zu feiern. Die Lechraingemeinde mit ihren knapp 2400 Einwohnern ist zur Fairtrade-Kommune gekürt worden.

