Darum wird ein Teil der Bahnhofstraße in Egling in Karl-Frey-Weg umbenannt

Am Bahndamm, Karl-Frey-Weg oder doch Prittrichinger Straße? In den vergangenen Sitzungen des Eglinger Gemeinderats ging es mehrfach um eine Namensänderung eines Teilstücks der Bahnhofstraße und auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung wird in Betracht gezogen.

Anwohner der Bahnhofstraße waren mit der ersten Umbenennung unzufrieden

Bereits 2008 wurde ein Antrag auf Umbenennung eines Teilstücks der Bahnhofstraße über der Bahnseite gestellt, der anfänglich vom Gemeinderat befürwortet wurde. Damals einigte man sich auf die Bezeichnung „Am Bahndamm“, jedoch musste der Beschluss aufgrund von Anwohnerprotest zurückgezogen werden. Der Sachverhalt wurde im November 2024 erneut aufgegriffen, da auf Schwierigkeiten mit der Straßennamensfindung hingewiesen wurde. Die Verwaltung konnte das Problem nachvollziehen, stellte jedoch fest, dass moderne Navigationssysteme, wie zum Beispiel zu den Häusern in der Bahnhofstraße 28 und 30, mittlerweile problemlos den richtigen Weg finden. Trotz dieser Entwicklungen entschied der Gemeinderat, den Straßennamen in „Prittrichinger Straße“ zu ändern, da die Straße in die Nachbargemeinde führt. Der Beschluss wurde in der Novembersitzung mit einer klaren Mehrheit angenommen.

Doch diese Entscheidung sorgte wieder für Unmut bei den Betroffenen. „Diese sehen keine Notwendigkeit für eine Umbenennung beziehungsweise sind mit Prittrichinger Straße nicht einverstanden“, erklärt Bürgermeister Ferdinand Holzer gegenüber unserer Redaktion. Sie befürworteten einen Namen, der eine Verbindung zur Gemeinde hat. Ihre Vorschläge: Maria-Kappl-Weg, Lechrainweg oder Karl-Frey-Weg. In der vorherigen Sitzung hatte der Gemeinderat bereits eine Fortführung des parallel verlaufenden Maria-Kappl-Weges ausgeschlossen. Am Ende fiel die Entscheidung auf den Karl-Frey-Weg. Dieser Vorschlag wurde mit einer breiten Zustimmung von 14 zu eins angenommen. Die neuen Straßenschilder seien mittlerweile bestellt und können demnächst angebracht werden, erwähnte Holzer.

Namensgeber des Karl-Frey-Wegs war ein Eglinger Künstler

Wer ist der Namensgeber des neuen Straßennamens? Der Porträtmaler Karl Frey (1836-1900) lebte in der heutigen Hauptstraße in Egling. Das ist unter anderem in der Gedenkschrift über Karl Frey zu lesen, die von Hermann Wiedmann aus Egling und Dr. Alois Epple aus Türkheim verfasst und herausgegeben wurde. Demnach trat Frey mit 22 Jahren in die „Königlich Bayerische Akademie der Bildenden Künste“ in München ein und malte wohl in erster Linie der Porträts. Nebenbei malte Frey aber auch Altarbilder. Im Jahr 1894 gestaltete er den Kreuzweg für die Eglinger Pfarrkirche St. Vitus, der sich noch heute in der Kirche befinden soll. Hinzu kamen weitere Kreuzwege, Andachts- und Genrebilder sowie auch ein Deckenbild in der Schwedenkapelle zu Stoffen, südlich von Landsberg. Als Maler und Nebenerwerbslandwirt soll es Frey zu bescheidenem Wohlstand gebracht haben. Am 1. August 1899 übernahm er die königliche Postagentur in Egling und richtete das „Postlokal“ ein, das nach seinem Tod am 5. August 1900 von seiner Tochter Maria übernommen wurde. Sie heiratete Gotthard Wiedmann, der zwei Jahre später die Postagentur in sein Anwesen in Egling verlegte. Gotthard Wiedmann war der Großvater des Mitautors der Gedenkschrift.

Zurück in den Eglinger Sitzungssaal: Teil des eingereichten Antrags war zudem die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf „Tempo 30“ für besagte Strecke. Um die Situation besser beurteilen zu können, beschloss der Gemeinderat mit 13:1 Stimmen, ein Geschwindigkeitsmessgerät aufzustellen. Nach der Auswertung der Messdaten soll im Gemeinderat erneut über die Einführung einer solchen Begrenzung entschieden werden.