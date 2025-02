Drei Königinnen für Edelweiß Egling

Gleich zu Beginn des Jahres wurden bei der Schützengesellschaft Edelweiß Egling an zwei Schießabenden die Könige in den Kategorien Luftgewehr, Luftpistole und Jugend ermittelt. Am darauffolgenden Vereinsabend wurden die Könige proklamiert. Umrahmt wurde der Abend mit musikalischen Einlagen von Josef Herz.

Zuerst bedankte sich Schützenmeister Wolfgang Pfister bei den letztjährigen Schützenkönigen und überreichte ihnen eine Königsnadel zur Erinnerung und den jeweiligen Schützen-Lieseln einen Blumenstrauß. Wie jedes Jahr war die Spannung wieder sehr groß, da bei den Schießen keine Teilerergebnisse angezeigt wurden. Bei der Jugend wurde Marius Leupold mit einem 112,2 Teiler Dritter und somit Brezenkönig, Benedikt Kaiser mit einem 85,7 Teiler Zweiter und Wurstkönig und mit einem 60,6 Teiler wurde Anika Frey diesjährige Jugendkönigin. Bei der Luftpistole holte sich Adrian Offer mit einem 44,3 Teiler die Brezenkette; die Wurstkette holte sich Bernd Zeisberger mit einem 33,9 Teiler. Luftpistolenkönigin wurde mit einem 24,2 Teiler Nikoletta Baur. Brezenkönig beim Luftgewehr wurde Josef Greinwald mit einem 21,2 Teiler, die Wurstkette holte sich Christina Frey mit einem 16,7 Teiler und mit einem 14,1 Teiler wurde Elfriede Greinwald die neue Schützenkönigin. Auch in diesem Jahr haben es sich die Königinnen nicht nehmen lassen und die Zeche des Vereinsabends übernommen.

