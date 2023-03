Egling

vor 33 Min.

Egling braucht eine neue Bahnbrücke

Plus Wann die Brücke in Egling ausgebaut wird, ist unklar. Im Gemeinderat ist man wegen der Größe, der Anwohner und des Autoverkehrs besorgt.

Von Lisa Gilz

Der Netzausbau der Deutschen Bahn schreitet voran und das bedeutet für bestehende Verbindungen, die Schienen und Brücken auf einen aktuellen Stand zu setzen, gegebenenfalls zu sanieren oder neu zu bauen. In der Gemeinde Egling soll dafür in ungewisser Zukunft die Bahnbrücke über der Staatsstraße 2052 ausgebaut und in unweiter Nähe eine zweite Bahnbrücke entstehen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wurde das Projekt von Vertretern und Vertreterinnen der DB Netz Agentur, dem Straßenbauamt in Weilheim und einem Planungsbüro aus Dresden vorgestellt.

