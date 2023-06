Egling lotet Chancen für Windräder aus

Ein Ingenieurbüro hat in Egling seine Vorstudie präsentiert, wo Windräder errichtet werden könnten. Ob dies aber auch umgesetzt wird, hängt nicht vorrangig an der Gemeinde.

Eglings Bürgermeister Ferdinand Holzer ( CSU) hat jüngst Briefe von Bürgern bekommen, die darin ihre Hoffnung äußerten, dass er keine Windräder im Gemeindegebiet zulassen werde. Er selbst sagt, er wolle "die Planung lieber aktiv gestalten, als überrollt zu werden". Bis Ende 2027 muss der Regionalplan 1,1 Prozent und bis Ende 2032 dann 1,8 Prozent seiner Fläche für die Windenergie ausweisen. Was in Egling grundsätzlich möglich ist beziehungsweise werden könnte, wurde in einer Vorstudie zusammengefasst, die Kristina Willkomm vom Landsberger Ingenieurbüro Sing im Gemeinderat vorstellte.

Bleiben die Regelungen, wie sie aktuell sind, könnte kein Windrad gebaut werden. Grund sind Auflagen der Bundeswehr wegen der militärischen Nutzung des Fliegerhorsts Lechfeld. "Die Bundeswehr hat aber signalisiert, dass es Bereiche gibt, wo sie es wohl zulassen würde", so Holzer. Als grundsätzlich besonders geeignet haben sich laut erstellter Vorstudie mehrere Standorte herauskristallisiert. Dabei handelt es sich zum einen um eine Fläche östlich von Egling in Richtung Moorenweis und zum anderen um Areale in Richtung Scheuring und Prittriching.

Eglings Bürgermeister Ferdinand Holzer will das Thema Windkraftanlagen aktiv steuern. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

"Ich habe mich mit den anderen Bürgermeistern auch schon zu dem Thema ausgetauscht", informiert Holzer. Ein Vorgehen, das Kristina Willkomm der Gemeinde auch mit Blick auf das Thema "Windklau" ans Herz legte. Ausreichend große Abstände beziehungsweise eine abgestimmte Planung sollen sicherstellen, dass die Windkraftanlagen die bestmögliche Leistung erzielen können. Sie listet auch Weil und Geltendorf bei dem Thema auf. Die besten Chancen auf eine Realisierung sieht die Fachfrau im Westen, weil dort wohl die von der Bundeswehr vorgegebene Höhenbegrenzung eingehalten werden könne.

Wallfahrtskirche in Schmiechen muss berücksichtigt werden bei Planungen

Auch im Süden sei das der Fall, dort gebe es aber ein Trinkwasserschutzgebiet. Windenergieanlagen dürfen laut Willkomm in der weiteren Schutzzone geplant und mit Sonderauflagen errichtet werden. Hier sei der Austausch mit der zuständigen Behörde nötig. Zu beachten ist auch der Denkmalschutz. Wegen der Wallfahrtskirche Maria Kappel in Schmiechen sei eine Abstimmung mit dem Bayerischem Landesamt für Denkmalpflege nötig. Im Osten schätzt Willkomm auf Nachfrage unserer Redaktion die Chancen aufgrund der Gespräche mit der Bundeswehr als "eher geringer" ein. Die Einspeisung soll im Umspannwerk in Prittriching erfolgen.

Das Ertragspotential liegt laut der Vorstudie voraussichtlich bei zehn bis zwölf Millionen Kilowattstunden im Jahr je Windkraftanlage. Die sollen eine Leistung von sechs Megawatt haben. "Die Wirtschaftlichkeit der betrachteten Standorte ist voraussichtlich gut gegeben", informierte Willkomm. Sie schlug vor, dass sobald das O.K. der Bundeswehr vorliegt, im Gemeinderat über die geeigneten Standorte zu informieren und diese festzulegen und für die entsprechende Nutzung zu sichern. Anschließend sollten ornithologische Untersuchungen zum Vogelbestand in den Gebieten stattfinden sowie Windmessungen. Daraus solle dann ein sogenanntes Windertragsgutachten durch ein externes Gutachterbüro erstellt werden und dann das Genehmigungsverfahren eingeleitet werden.

Lesen Sie dazu auch

Positives Echo zur Windkraft im Gemeinderat Egling

Wann und ob von der Bundeswehr grünes Licht kommt, ist laut der Fachfrau noch unklar, der Abstimmungsprozess laufe. Bürgermeister Ferdinand Holzer sagte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass das Echo im Gemeinderat zur Präsentation positiv gewesen sei.