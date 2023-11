Egling

Egling wartet bei der Ausschreibung von Bauplätzen noch ab

Um weiter Bauplätze an Menschen aus Egling und Umgebung vergeben zu können, hält sich die Gemeinde in den Baugebieten gerade etwas zurück.

Plus In Egling werden bei der Bürgerversammlung viele Themen angesprochen. Unter anderem geht um Bauplätze und wieso die Gemeinde bei dem Thema langsam vorgeht.

Von Lisa Gilz

Das Jahr ist schon fast rum und vielleicht liegt es daran, dass in Egling zu den meisten Projekten bereits sehr öffentlich wirksam Entscheidungen gefallen sind, dass bei der Bürgerversammlung der Gemeinde die Mehrzweckhalle lediglich zu einem knappen Drittel besetzt war. Es ging an dem Abend um erneuerbare Energie, Bauprojekte und -gebiete und um den Anstieg der Wassergebühren.

Keine Weihnachtsfeier für die Senioren

Bürgermeister Ferdinand Holzer gab den Anwesenden noch einmal einen Überblick über den geplanten Netto am Dünzelbach und gab auch einen kurzen Einblick in das Bürgerentscheids-Thema Pflegeheim. Nachdem Bürgerinnen und Bürger für den Alternativvorschlag der Bürgerinitiative gestimmt haben, sei diese im Anschluss weiter in Gesprächen mit der Gemeinde geblieben. "Sie haben wie versprochen nicht den Stift weggelegt", lobte der Bürgermeister. Mit guten Ideen käme man voran, aber mehr gäbe es zum Thema und zur Zukunft eines Pflegeheims in Egling noch nichts zu sagen. Er verwies aber auf das Seniorenbüro, in dem Birgit Gahlert als Ansprechpartnerin für die älteren Mitglieder der Gemeinde arbeite. Eine Weihnachtsfeier für die Senioren würde es heuer nicht geben, so Holzer, da die Gemeinde bereits im Mai den Ausflug zum Kreisseniorennachmittag gesponsort habe.

