Egling

06:00 Uhr

Eglinger dürfen über das Pflegeheimprojekt abstimmen

Das Bürgerbegehren in Egling spricht sich für ein Pflegeheim aus, allerdings nicht in der geplanten Größe.

Plus Die Bürgerinitiative "Pflegegröße mit Vernunft" hat über 500 Unterschriften für ihr Bürgerbegehren gesammelt. Der Gemeinderat hat einer Abstimmung deshalb zugestimmt.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Das Pflegeprojekt an der Kreisstraße LL11 stand mittlerweile schon mehrfach auf der Tagesordnung des Eglinger Gemeinderates. Die Verhandlungen mit Grundstücksbesitzern sind eigentlich abgeschlossen. Doch eine Bürgerinitiative namens "Pflegegröße mit Vernunft" lehnt das Projekt in dieser Größenordnung ab. Ihre Unterschriftenaktion für einen Bürgerentscheid war erfolgreich, und ihrem Antrag wurde nun im Gemeinderat stattgegeben. Ein Gemeinderat wollte nichts unversucht lassen.

Der Hauptkritikpunkt der Eglinger Bürgerinitiative: Die geplanten 100 Pflegebetten, 60 bis 80 Plätze für betreutes Wohnen und mindestens 60 Personalwohnungen, halten sie für unpassend. Zu groß, auch im Vergleich mit anderen Pflegeeinrichtungen im Landkreis, fielen die Planungen ihrer Meinung nach aus. Hinzu komme der allgemeine Personalmangel in der Branche. Die Vorstellung der Bürgerinitiative zum Vergleich: maximal 60 stationäre Pflegeheimplätze, maximal 20 Plätze für betreutes Wohnen und zudem 15 Tages- und Kurzzeitpflegeplätze. Vier Wochen lang wurden in Egling Unterschriften gesammelt. 541 Unterschriften wurden gegen das Projekt in dieser Form gesammelt. Nur 183 wären notwendig gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen