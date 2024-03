Egling

12:11 Uhr

Eglinger Investitionen auf Sparflamme: Was im Haushaltsjahr 2024 geplant ist

Plus Im Jahr 2024 hält sich die Gemeine Egling bei der Haushaltsplanung finanziell zurück. Die Verwaltung plant mit dem kleinsten Vermögenshaushalt seit Jahren.

Von Vanessa Polednia

Es sei der kleinste Vermögenshaushalt in seiner Zeit als Bürgermeister, betonte Ferdinand Holzer in der jüngsten Sitzung des Eglinger Gemeinderats. Fast sieben Millionen Euro weist der Eglinger Haushaltsplan im Gesamtvolumen auf. Davon gehört der Großteil zum Verwaltungshaushalt mit rund 5,53 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt, der die Investitionen beinhaltet, ist mit etwa 1,38 Millionen Euro deutlicher kleiner.

Eine Kreditaufnahme ist in Egling heuer nicht geplant und trägt zum schlanken Haushalt bei. An den Steuersätzen ändert sich nichts. Die Reform der Grundsteuer werde sich erst im kommenden Jahr bemerkbar machen, sagte Kämmerer Peter Dietrich. Die erhöhte Kreisumlage stieß auch in Egling auf Kritik, die heuer rund 1,7 Millionen Euro ausmacht.

