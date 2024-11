Einige Eglinger folgten dem Aufruf von Bürgermeister Ferdinand Holzer und kamen am Mittwochabend in die Mehrzweckhalle, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde zu informieren. Die Fragen und Anregungen aus dem Publikum richteten sich jedoch vor allem an die anwesenden Vertreter der LENA Serviceagentur aus Landsberg und Landrat Thomas Eichinger.

