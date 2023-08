Egling

Ein Grundstück für 99 Jahre: Gemeinderat diskutiert über Erbpacht

So sah es im Baugebiet "Austraße Nord" während der Erschließungsarbeiten aus. Bürgermeister Ferdinand Holzer nutzte das abgeschlossene Projekt als Rechenbeispiel für seinen Vortrag zum Thema Erbbaurecht.

Plus Einige Grundstücke im zukünftigen Baugebiet „Holzgasse“ in Egling sollen im Erbbauverfahren angeboten werden. Was heißt das überhaupt?

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Kann sich die Gemeinde Egling vorstellen, erstmals Grundstücke per Erbpacht zu vergeben und was bedeutet das überhaupt für die Kommune? Bürgermeister Ferdinand Holzer, studierter Wirtschaftsjurist, hielt in der vergangenen Gemeinderatssitzung einen Vortrag zum Thema Erbbaurecht. Bisher hat die Gemeinde noch keine Verkäufe dieser Art getätigt. Holzers Hinweis: Es gebe für alle Beteiligten Vor- und Nachteile.

Das Erbbaurecht, umgangssprachlich auch Erbpacht genannt, ist demnach das Recht, eine Immobilie auf fremdem Grund zu erbauen. Vereinfacht gesagt, gehört einem sogenannten Erbbaurechtsnehmer eine Immobilie, aber nicht das zugehörige Grundstück. Für das Nutzungsrecht des Grundstückes zahlt der Pächter einen monatlichen oder jährlichen Erbbauzins.

