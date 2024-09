An jenem Grundstück in der Bahnhofstraße in Egling befindet sich mittlerweile ein Schild, das auf das Projekt hinweist: Hier sollen 20 Wohnungen für ältere und pflegebedürftige Menschen entstehen. Damit aus der Skizze Realität wird, fehlt es vor allem noch an einem: an interessierten Senioren und anderen Kaufwilligen.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis