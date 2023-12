Egling

vor 33 Min.

Gemeinderat lehnt Tempo 30 im Eglinger Gemeindegebiet ab

Plus Eine umfassende Geschwindigkeitsbegrenzung in Egling findet nicht genug Befürworter. Die finanzielle Last der Umsetzung trägt zur Ablehnung bei.

Von Vanessa Polednia

Nicht zum ersten Mal gibt es aus der Eglinger Bürgerschaft Rufe nach Tempo-30-Zonen. Diesmal ging es in der Gemeinderatssitzung sogar um einen Antrag für das gesamte Gemeindegebiet. Die Ratsmitglieder haben sich dagegen entschieden.

In den Bürgerversammlungen hatte Bürgermeister Ferdinand Holzer das Thema angeschnitten und das Meinungsbild zum Thema Tempo 30 im gesamten Ortsgebiet abgefragt. "In Egling, waren, wenn überhaupt, ein Fünftel dafür war und in Heinrichshofen waren noch deutlich weniger", sagt Holzer. In der Gemeinderatssitzung wurde im jedoch der Vorwurf gemacht, den Sachverhalt gegenüber den Bürger negativ dargestellt zu haben, sagt der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Redaktion.

