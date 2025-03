Geplante Projekte können umgesetzt werden

Seit 10 Jahren hilft der Verein AFH Jugendlichen und Familien in Hawassa (eine Stadt im Süden Äthiopiens), um ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben. Dabei arbeiten sie eng mit einer Organisation vor Ort, einer NGO mit Namen FHLFSA (Faith Hope Love Familiy Service Organisation) zusammen. Der Erfolg des Vereins wird bestätigt durch die bedürftigen Menschen, die sie unterstützen, die sonst in Armut, mit Kinderarbeit, mit ihren körperlichen Einschränkungen und ohne Ausbildung regelrecht auf den Strassen chancenlos liegen bleiben.

Bei der diesjährigen Hauptversammlung am 06.03. ist der komplette Vorstand wieder gewählt worden: Melina Roeder und Hans Roeder, Ella Mierl als Kassenwart und Yavus Daskin als Schriftführer. Mit der bewährten Vorstandsbesetzung und mit den planbaren Geldmitteln der Mitglieder (erfreulicherweise gibt es 5 neue Vereinsmitglieder) und den vielen Zuwendungen der Sponsoren (allen voran dem Eineweltladen Solidarität in Egling) werden sie auch in diesem Jahr ihre geplanten Projekte umsetzen können.

Vielen Dank an dieser Stelle an alle bisherigen und zukünftigen Geldgeber.

