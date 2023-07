Grünstreifen: Egling will Biodiversität weiter erhöhen

Die Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landschaftspflege analysiert die Situation in Egling und gibt Empfehlungen. Etwas Neues wird getestet.

Ansehnlich ist der Grünstreifen im Bereich Bahnhof- und Römerstraße in Egling nicht, das räumt Bürgermeister Ferdinand Holzer ( CSU) ein. Da es einen Antrag eines Bürgers gab, auf Instandsetzung beziehungsweise Bepflanzung des Grünstreifens, befasste sich kürzlich der Gemeinderat mit dem Thema. Zudem gibt es eine ausführliche Vorschlagsliste von Monika Sedlmaier, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landschaftspflege am Landratsamt, wie die Gemeinde auf ihren Flächen für mehr Biodiversität sorgen kann.

Im Fall des bemängelten Grünstreifens votierte der Gemeinderat dafür, an einigen Stellen auf einen Kiesstreifen mit Ansaat einer gebietsheimischen, salzverträglichen Bankettmischung zurückzugreifen. Dies hatte Sedlmaier empfohlen. "Dem Gemeinderat ist bewusst, dass es sich lediglich um einen Versuch handelt. Sollte dieser misslingen, muss eine andere Lösung gefunden werden", informierte Bürgermeister Holzer auf Nachfrage unserer Redaktion. Sedlmaier regte zudem ein kniehohes Geländer an, um zu verhindern, dass die Fläche an der Straße überfahren wird. Dies sieht der Rathauschef aber kritisch und befürchtet eine "erhöhte Unfallgefahr" wegen der vorgeschlagenen Höhe.

Lagerfläche an der Staatsstraße für Gemeinde Egling wichtig

Die Fachfrau regte unter anderem an im Bereich, wo die Berggasse auf die Staatsstraße trifft, weitere Bäume anzupflanzen. Dort sei ausreichend Platz dafür und Bäume seien unter anderem wichtiger Lebensraum für Tiere gestalteten das Landschaftsbild und seien Lärmschlucker. In dem Bereich stehen zwei alte Kastanien, für die nun schon Ersatz gepflanzt werden könnte. Winterlinden, Feldahorn und Mehlbeere seien geeignete Alternativen. Sie regte zudem an, den asphaltierten Bereich westlich der Staatstraße zu beseitigen und dort ebenfalls Bäume als "Windbremse" zu pflanzen. "Dabei handelt es sich um eine Lagerfläche und die Entsorgung der Baumaterialen wäre teuer", begründet Holzer, warum die Empfehlung nicht umgesetzt werde.

Potenzial für mehr Biodiversität bietet auch die Freiflächen-PV-Anlage auf der früheren Deponie in Heinrichshofen. Hier sollten Schafe nicht vor dem 15. Juni unter der Anlage weiden, rät die Expertin und die Fläche wieder verlassen, sobald diese abgeweidet sei. Im September solle dann gemäht und die Mahd abgefahren werden. Dann könne auch eine artenreiche Extensivwiese entstehen, wie sie die Satzung der Gemeinde vorsehe.

Drüsiges Springkraut breitet sich am Paarumleiter in Egling aus

Gewässerbegleitende Gehölze empfiehlt die Mitarbeiterin des Landratsamts für den Dünzelbach unterhalb des Freibads. In dem Bereich gibt es zwei gemeindliche Grundstücke. Auf den Flurstücken könnte eine artenreiche extensive Wiese entwickelt werden. In einem Fall empfiehlt Sedlmaier, dass Silberweiden, dies favorisiert Holzer, oder Feldulmen gepflanzt werden, auf dem anderen, unterhalb des Überlaufs, drei Winterlinden.

Lesen Sie dazu auch

Doch nicht nur Anpflanzungen, sondern auch das Entfernen thematisierte die Fachfrau, berichtete Holzer. Demnach breitet sich das Drüsige Springkraut entlang des Paarumleiters aus und verdränge andere Stauden. Das Kraut sollte regelmäßig vor der Samenbildung ausgerissen werden, riet sie. Das Drüsige Springkraut sei auch wegen seiner schwachen Wurzeln eine ungeeignete Pflanze an Böschungen und halte Starkregenereignissen deswegen nicht stand.

Sedlmaier lobte die Gemeinde auch, für die Anschaffung eines Balkenmähers, der eine insektenschonende Mahd ermögliche. Sie regte zudem an, ein Ökokonto anzulegen. Das fülle sich bei Verbesserungsmaßnahmen und könne hergenommen werden, wenn Ausgleichmaßnahmen anstünden. Es sei geplant, diese Anregung umzusetzen, so Holzer. Etwas zum Artenschutz wird in Egling auch im Ferienprogramm beigetragen, dann werden Fledermauskästen gebastelt, informiert Holzer.