Heinrichshofen

06:02 Uhr

Gartenschnitt mal anders: Friseurin schneidet Haare auf der Terrasse

Plus Irmgard Ernst ist Friseurmeisterin. In Heinrichshofen bietet die57-Jährige in ihrem Salon einen außergewöhnlichen Service an.

Von Hertha Grabmaier

Dieser Sommer ist wie geschaffen dafür, sich eine neue Strähnchen-Frisur oder einen pfiffigen Haarschnitt ganz entspannt im Freien zu gönnen. Was in südlichen Ländern ein gewohnter Anblick ist, bietet Friseurmeisterin Irmgard Ernst seit einigen Wochen auf ihrer Terrasse in Heinrichshofen an, natürlich vor neugierigen Blicken von außen geschützt.

