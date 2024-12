Hilti spendet für junge Leseratten

Eine unerwartete Überraschung hat die Bücherei Egling erfreut: Die Firma Hilti hat eine großzügige Spende von 1000 Euro zur Anschaffung neuer Jugendbücher zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld soll das Angebot für junge Leserinnen und Leser deutlich erweitert werden.

Die Bücherei in Egling ist ein beliebter Treffpunkt für alle Altersgruppen. Besonders die Kinder- und Jugendliteratur ist gefragt. Durch die Spende von Hilti kann die Bücherei nun ihren Bestand an aktuellen und spannenden Büchern sowie eine neue Wissensreihe für junge Leserinnen und Leser aufstocken. „Wir sind überwältigt von dieser großzügigen Unterstützung“, freuen sich Barbara Blank und Sabrina Metzger. „Mit diesem Geld können wir unseren jungen Besuchern eine noch größere Vielfalt an Büchern anbieten und so ihre Leselust weiter fördern.“

Die Firma Hilti ist seit vielen Jahren in der Region tätig und engagiert sich auch sozial. Mit der Spende an die Bücherei Egling unterstreicht das Unternehmen seine Verbundenheit zur Gemeinde und seinen Wunsch, junge Menschen zu fördern.

