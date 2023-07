In Egling wird eine Photovoltaik-Anlage gestohlen

In Egling greifen auf einer Baustelle Diebe zu: Sie stehlen eine Photovoltaikanlage.

Erst jetzt ist aufgefallen, dass in Egling in der Zeit seit dem 1. Juli eine Photovoltaik-Anlage entwendet worden ist. Wie die Landsberger Polizei am Donnerstag meldete, handelt es sich um eine noch unverbaute Anlage, die auf einer Baustelle in der Gotenstraße gelagert war. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei unter der Rufnummer 08191/9320. (AZ)

Lesen Sie dazu auch