In Heinrichshofen wird der Papst im Theaterstück entführt

Nach der coronabedingten Pause wird in Heinrichshofen wieder ein Theaterstück einstudiert. Es handelt sich um die Komödie "Der Tag an dem der Papst entführt wurde".

Mit der Komödie „Der Tag an dem der Papst entführt wurde“ wird nach der coronabedingten Pause in Heinrichshofen nun wieder Theater gespielt. Die Wahl fiel auf ein Theaterstück, das erstmals von der Theatergruppe 1994 im Beckstadel mit Franz Kohlberger in der Hauptrolle und unter der Regie von Martin Wölzmüller aufgeführt wurde. Seit Monaten wird unter der Regie von Maria Wölzmüller mit Begeisterung an den Szenen gefeilt, die Musik geprobt, die Kulisse aufgebaut und die Kostüme werden anprobiert.

In Heinrichshofen wird wieder Theater gespielt

Bei dem im Juli aufgeführten Stück handelt es sich um eine Komödie in zwei Akten des brasilianischen Erfolgsautors Joao Bethencourt. Dabei geht es um die Entführung eines Papstes durch einen eigenwilligen jüdischen Taxifahrers, um einen Friedenstag auf der ganzen Welt als Lösegeld zu fordern. Der Entführte ist begeistert von dieser Idee und es entsteht eine herzliche Beziehung zwischen dem katholischen Kirchenoberhaupt und der jüdischen Familie. Eine Besonderheit im Stadl sind die Begleitung durch Instrumente und Gesang. Die Theatergruppe der Kulturinitiative Egling-Huaschof-Intakt lädt dazu ein, einen lustigen Abend zu erleben.

Premiere des Stückes im Bergwirtstadel in Heinrichshofen ist am 14. Juli ab 20 Uhr. Danach folgen weitere Aufführungen am 15., 16., 21., 22., und 23. Juli. Die Werktagsvorstellungen beginnen um 20 Uhr, die beiden Sonntagsaufführungen bereits um 18 Uhr. Kartenreservierungen sind unter der Telefonnummer 0176 30694213 von Montag bis Freitag von 17 Uhr bis 20 Uhr möglich. (AZ)

Lesen Sie dazu auch