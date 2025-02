In ihrem inklusiven Chor sind alle willkommen

Susanne Weixler und anderen Sängerinnen und Sängern ist es zu verdanken, dass es den Verein „Oh Happy Day Chor mit Herz“ gibt, der mittlerweile auf 80 Menschen angewachsen ist. Was zuerst als Projekt der Caritas Fürstenfeldbruck, ausgelegt auf eine Dauer von fünf Jahren, startete, ist heute ein für Menschen mit und ohne Behinderung offener Verein. Susanne Weixler legte dafür mit den Grundstein und brachte sich nicht nur als Sängerin, sondern auch bei Planung, Organisation, Fördermittelbeschaffung und der finanziellen Verwaltung ein. Dafür wurde sie als Stille Heldin ausgezeichnet.

Im „Oh Happy Day Chor mit Herz“ kann jeder mitmachen

Im „Oh Happy Day Chor mit Herz“ ist jeder und jede willkommen. Noten lesen können, den richtigen Ton treffen, den Takt halten – das ist alles nicht nötig. „Wir nehmen jeden. Und jeder kann singen“, sagt Susanne Weixler und fügt schelmisch hinzu: „Und man muss auch nicht vorsingen.“ Einfach kommen und ausprobieren, die Hemmschwelle ist sehr niedrig, und damit das inklusive Gesangsangebot auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, ob psychische oder körperliche, passt, wird von den Mitgliedern viel getan. Nicht die Menschen müssen sich anpassen, sondern das Angebot. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, entsteht an sechs Workshoptagen ein Repertoire von 15 bis 23 Liedern, mit denen der Projektchor beim anschließenden Konzert begeistert. Fünf bis sechs Konzerte mit unterschiedlichem Liedgut finden pro Jahr statt.

Inzwischen ist der inklusive Chor schon recht bekannt und wird angefragt. Auftritte fanden unter anderem beim Jugend- und Kinderfestival Juki im Werksviertel am Münchner Ostbahnhof statt sowie bei kirchlichen und sozialen Trägern vorwiegend im Landkreis Fürstenfeldbruck. 2022 wurde der Verein „Oh Happy Day Chor mit Herz“ sogar mit dem Bürgerpreis des Bayerischen Landtags ausgezeichnet.

Auch Susanne Weixlers Familie macht beim Chorprojekt mit

Susanne Weixler ist von Anfang an mit dabei, als das Projekt der Caritas Fürstenfeldbruck 2014 an den Start ging. „Die musikalische Gesangsleitung lag damals in den Händen der Gesangslehrerin meiner Tochter“, erinnert sie sich. So kam nicht nur ihre Tochter dazu, sondern die gesamte Familie entschloss sich, mitzumachen. Die Caritas übernahm die Aufgabe, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung für das Chorprojekt zu werben – mit Erfolg: Rund ein Drittel der Sängerinnen und Sänger sind Menschen mit Handicap. Darunter auch einige, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind. Blinde Menschen, Menschen mit Autismus. Ältere aus ärmeren Verhältnissen. Menschen, die nicht lesen können. Manche sind unruhig oder können nicht lange stehen. Keine einfache Aufgabe, alle zu integrieren. Aber es gelingt. Und dafür gibt es verschiedene Gründe.

Im „Oh Happy Day Chor mit Herz“ finden alle eine musikalische Heimat

Zum einen hat sich über die Jahre ein funktionierendes Konzept entwickelt, das jedoch immer wieder an die neuen Teilnehmenden angepasst werden muss. So werden beispielsweise alle Lieder auswendig gelernt. Für Menschen, die sich schwertun, gibt es den Aktionschor, der auch öfter probt. Dort wird erklärt, worum es in den Liedern geht, was gerade bei Liedern in englischer Sprache wichtig ist. Diese werden zudem in Lautschrift angeschrieben, sodass sie auch ohne Englischkenntnisse gesungen werden können. Im Aktionschor finden auch alle eine musikalische Heimat, die nicht singen wollen. Sie tragen zum Auftritt mit Percussion, Tanz und Bewegung bei. Zudem werden die Lieder nach den Stimmgruppen arrangiert und umgeschrieben. Jede Stimmgruppe erhält ihre Sounddatei und kann sich so gut in die Melodie hineinfinden. Der Aktionschor erhält eine Gesangs-CD.

Ein weiterer Teil des Chor-Konzepts ist jedoch das Zwischenmenschliche, die Gruppendynamik, die Freude, die dadurch entsteht. Stärkere Sänger ziehen Schwächere mit. Mit jedem Workshop wächst die Gruppe mehr zusammen, wer Hilfebedarf feststellt, bietet Hilfe an. Vorhandene Talente stärken, dadurch gehen Türen auf – nach diesem Prinzip gelingt Förderung.

Susanne Weixler kann auf viele erfolgreiche Entwicklungen von Teilnehmenden zurückblicken. Menschen aus dem Aktionschor, die zuerst nicht singen wollten und später sogar Soli präsentierten. Menschen mit auffälligem Verhalten, die sich mehr und mehr einfügen konnten. „Es geht darum, das Selbstbewusstsein zu stärken“, sagt die 56-Jährige. Für viele Menschen mit Behinderung sei der Chor ein wichtiger Kontakt zu Menschen außerhalb der Einrichtung, in der sie leben. Die Kontakte bestehen oft auch über das Singen hinaus. Man lädt sich gegenseitig zu Festen ein und auch Ausflüge wurden schon organisiert.

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Diesmal Susanne Weixler aus Heinrichshofen bei Egling.