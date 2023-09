Pflege-Informationsabend in Egling endet mit unbeantworteten Fragen

Das Interesse an einer Info-Veranstaltung zu Pflegeprojekten in Egling ist groß. Im Oktober soll dort mit einem Bürgerentscheid eine wichtige Entscheidung getroffen werden.

In zwei Wochen, im Zuge der Landtagswahl, soll in Egling parallel über einen Bürgerentscheid abgestimmt werden. Bürgerinnen und Bürger sollen entscheiden, in welchem Ausmaß Pflege in der Lechrain-Gemeinde stattfinden kann. Organisiert wurde das Votum von der Bürgerinitiative „Pflegegröße mit Vernunft“, die sich gegen eine verhältnismäßig große Einrichtung, wie sie im Gemeinderat besprochen wurde, aussprechen. Bei einer Informationsveranstaltung rund um das Thema, präsentierte die Initiative nun auch einen Gegenvorschlag, der zentral im Ort läge und nur ein Drittel der geplanten Fläche einnehmen würde. Alle Fragen aus dem Publikum konnten sie aber nicht beantworten.

Erich Püttner spricht über Pflegesituation im Landkreis Landsberg

Rund 180 Bürgerinnen und Bürger folgten am Donnerstagabend der Einladung zum Infoabend. Darunter auch Bürgermeister Ferdinand Holzer und einige Gemeinderäte. Eingeladen war ebenfalls Erich Püttner, Seniorenbeauftragter des Kreistags, der an dem Abend einen Überblick über die Pflegesituation im Landkreis geben sollte.

Was fordert die Bürgerinitiative? max. 60 Stationäre Plätze max. 20 Plätze für betreutes Wohnen mind. 15 Tages-/Kurzeitpflegeplätze

Was sieht das Investorenprojekt bis her in Egling vor? 100 Stationäre Plätze

60 bis 80 Wohnungen für betreutes Wohnen 60 Wohnungen für Pflegekräfte



Den Anfang machte an dem Abend Vertreter und Mitglied der Bürgerinitiative Anton Ruile. Der Eglinger erklärt noch einmal, wofür sich die Bürgerinitiative einsetzt und dass sie zwar gegen das geplante Pflegeprojekt sind, aber definitiv für eine Pflegeeinrichtung in der Gemeinde.

Püttner, der bereits seit Jahren in dem Bereich Senioren- und Pflegearbeit aktiv ist, bezog in seinem Vortrag eine neutralere Stellung. „Dass die Pflegebedürftigkeit wachsen wird, ist keine Frage“, sagte Püttner. Aber dabei sollte Pflege auch neu gedacht werden. Laut einem Gutachten für den Landkreis Landsberg wird es in 27 Jahren rund 5100 Pflegebedürftige geben und 1130 stationäre Plätze. Die ambulante Pflegequote von knapp 80 Prozent sei bis dahin wohl kaum haltbar.

Besitzer des Franzbauernhof in Egling wäre an Pflegeheimprojekt interessiert

Das größte Problem sei gerade der Fachkräftemangel und die Situationen, die das bestehende Fachpersonal stemmen müsse. Er erklärte dem Publikum zudem die hohen Kosten für stationäre Pflegeplätze (3500 bis 5000 Euro im Monat), verschiedene Trägermodelle und verschaffte eine grundlegende Idee, wie die Situation im Landkreis gerade ist. Er schloss seinen Vortrag damit ab, wie er sich Pflege in der Zukunft vorstellen könnte. „Wir sollten kleinräumiger denken“, brachte Püttner an. Ein gemischtes Konzept, mit Hausgemeinschaften und Quartierpflege, in dem bürgerliches Engagement eingebracht wird und Fachkräfte dort eingreifen, wo Profis gebraucht werden. „Die Verantwortung liegt in der öffentlichen Hand.“

Schließlich fasst Bürgerinitiativen-Mitglied Franz Kollmann noch einmal die Forderungen zusammen. Der Architekt präsentierte aber zudem eine Alternative, an der die Mitglieder zurzeit arbeiteten: den Franzbauernhof in der Hauptstraße 12 in Egling. Dieser sei seit Jahren verwaist. Doch in Gesprächen mit dem Besitzer sei bereits klar geworden, dass dieser an einem Pflegeheimprojekt interessiert wäre. Optimal sei die Lage, so Kollmann, da der Hof zentral läge und auch die Dorfmitte wiederbelebe. Und trotzdem könne man eine Einrichtung bauen, die sich ins Ortsbild einfügt. Geplant seien maximal drei Geschosse und zwei, wo Nachbarn angrenzen.

Viele Fragen bei den Bürgerinnen und Bürgern von Egling

Die erste Frage aus dem Publikum bezog sich auf den jetzigen Pflegebedarf der Gemeinde. Nach einigem Hin und Her kam man auf etwa 12 bis 15 Personen. Ein Mann aus dem Publikum stellte eine Frage direkt an den Bürgermeister Holzer, der bis zu dem Punkt lediglich als Zuhörer anwesend war: „Wieso gab es vonseiten der Gemeinde keine Informationsveranstaltung?“ Holzer erklärte darauf, dass so etwas zwar geplant war, doch aufgrund der Stimmung im Ort weder Investor noch Betreiber gekommen wären. Er möchte zudem einhaken, dass es Tagespflegeplätze geben würde, allerdings geht er davon aus, dass sich die Investoren zurückziehen. Allgemein hoffe er einfach, dass etwas passiert und sollte bei dem Bürgerentscheid für das Projekt gestimmt werden, dann würde er dies freilich unterstützen.

Gemeinderat Benedikt Muschaweck (ÖDP) hob ebenfalls die Hand, um sich zu äußern. Er hatte während des Vortrages einiges mitgeschrieben und brachte an, dass sich in vielen Gemeinderatssitzungen eindringlich mit dem Thema auseinandergesetzt wurde. Ihn würde interessieren, wie ein Franzbauernhof-Projekt finanziert werden würde und wer schließlich als Betreiber agiert. Eine Frage, die an dem Abend immer wieder gestellt wird, da es keine konkrete Antwort von der Bürgerinitiative gab. Schließlich sagte Ruile: „Wir sind jetzt vier Monate dran, ihr zwei Jahre, da könnte ich doch nicht das Gleiche erwarten.“ In der letzten Wortmeldung brachte ein Eglinger an: „Wir haben am 8. eine Wahl zu treffen: Pest oder Cholera. Aber eigentlich haben wir erst mal zu entscheiden, was wir wollen, bevor wir die Größe entscheiden. Wir benötigen einen Arbeitskreis aus Bürgerinnen und Bürgern, die das besprechen.“