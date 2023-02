Egling

18:00 Uhr

Investor plant Service-Wohnungen und Tagespflege in Egling

Plus In Egling sollen 23 Service-Wohnungen für Menschen mit Pflegegrad und eine Tagespflege entstehen. Es ist das zweite Großprojekt in dem Bereich, das im Ort geplant ist.

Vor eineinhalb Jahren wurden in Egling die Pläne für den Bau eines Pflegeheims vorgestellt. Nun ist ein weiterer Interessent an die Kommune herangetreten, der ein Angebot in der Altenpflege schaffen will. Das Vorhaben wird im Gemeinderat am Dienstagabend, 14. Februar, erneut behandelt. Karl Heinz Schuster aus Altomünster (Landkreis Dachau) plant 23 Service-Wohnungen und eine Tagespflege mit 15 Plätzen. Ins Gespräch brachte er auch, zusätzlich noch ein Pflegeheim bauen zu wollen. Im Gemeinderat ging es in der vergangenen Sitzung zudem darum, wie sich die beiden Vorhaben vertragen und woher das Personal dafür kommen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

