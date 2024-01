Egling

17:15 Uhr

Landwirt will Erlebnisbauernhof, Café und Hofladen in Egling eröffnen

Bernd Morlat plant Erlebnishof, Hofladen und Hofcafé auf diesem Gelände in Heinrichshofen (Egling an der Paar).

Plus Der Gemeinderat stimmt für das Vorhaben in Heinrichshofen. Bernd Morlat erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, was ihn antreibt.

Von Christian Mühlhause

Ein Leben ohne die Landwirtschaft kann sich Bernd Morlat aus dem Eglinger Ortsteil Heinrichshofen nicht vorstellen. Schon sein Vater und Großvater betrieben Ackerbau und Tierhaltung. Jetzt will er einen Erlebnisbauernhof und einen Hofladen samt Café am nördlichen Ortsrand errichten. Unsere Redaktion hat mit ihm über seine Motivation und das Vorhaben gesprochen.

„Ich finde, dass zu vielen Kindern der Bezug dazu fehlt, wo Lebensmittel herkommen und wie sie bis zum fertigen Produkt weiterverarbeitet werden. Das Thema Ernährung gehört meiner Meinung nach in den Schulunterricht“, so der 33-Jährige. Sein Vater habe früher Schulklassen eingeladen, als er selbst noch ein Kind war. Daran will Bernd Morlat anknüpfen und einen Erlebnisbauernhof errichten. Einen mobilen Hühnerstall mit 300 Tieren hat er – der beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Stadtbergen arbeitet und ausgebildeter Land- und Baumaschinenmechatroniker ist – seit einigen Jahren.

