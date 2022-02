Metzgerei Siebenhütter aus Egling hat viel Grund zu feiern

Plus Die Metzerei Siebenhütter aus Egling gibt es seit 90 Jahren. Es gibt weitere Gründe zu feiern. Einige Entwicklungen beobachtet Chef Albert Siebenhütter mit Sorge.

Sein Betrieb ist nicht einfach nur eine Metzgerei. Albert Siebenhütter bezeichnet ihn als „Fleisch- und Wurstmanufaktur“. Mit der feiert die Familie in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen und blickt mit Sorge auf einige Entwicklungen.