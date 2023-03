Egling

Michi Palma nimmt seine Gäste in Egling auf eine kulinarische Weltreise mit

Plus Gastronom Michi Palma eröffnet sein neues Lokal im ehemaligen Gasthaus Widmann in Egling. Er ist auch bekannt aus der TV-Show "The Taste" und hat ein besonderes Konzept.

Von Christian Mühlhause

Schon am Eingang von Michi Palmas neu eröffneten Lokal, dem Samok Air in Egling, bekommen die Gäste einen Eindruck, was sie drinnen erwartet. Nachbildungen der weltberühmten Moai-Skulpturen von den Osterinseln stehen dort. Drinnen packt die Gäste das Fernweh dann komplett. An der Decke hängen ein Flugzeug und ein Kanu mit Paddeln. Die Wände sind im Grün des Regenwalds gestrichen und die Theke mit ihrem Dach könnte auch auf einer Südseeinsel stehen. Palma hat sich mit seiner Art zu kochen und seinem Restaurant in Friedberg in der Region einen Namen gemacht und ist durch die Sat1-TV-Show " The Taste" auch einem überregionalen Publikum bekannt geworden. Nun erfolgt der Neustart in der früheren Traditionsgaststätte und Diskothek Widmann in Egling, wo er seine Gäste auf eine Gourmet-Weltreise mitnimmt. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt er, warum der Umzug von Friedberg in das etwas südlicher gelegene Dorf im Landkreis Landsberg aus vielen Gründen eine positive Nachricht ist und warum er momentan bewusst nur 24 Gäste am Abend empfängt.

Die Nachbildung der berühmten Skulpturen von den Osterinseln stehen vor dem Eingang des Samok Air in Egling. Foto: Thorsten Jordan

Umgeschaut hatte sich Michael Palma schon länger nach einer Lokalität, in der er alle seine Aktivitäten - dazu gehört auch der Verkauf von Gin - bündeln kann. Auf Ebay entdeckte er dann eine Annonce für das Lokal in Egling, das durch auch durch Kabarettveranstaltungen in der Vergangenheit bekannt geworden war. In den vergangenen Monaten hatte er oft 14-Stunden-Tage. Erst musste er sein bisheriges Lokal zurückbauen und anschließend ging es an neuer Wirkungsstätte weiter. "Hier sah es noch aus wie in einer Disco aus den Neunzigern, alles war knallbunt gestrichen", sagt der 42-Jährige, der den Umbau "zu 95 Prozent in Eigenleistung" stemmte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

