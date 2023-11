Nahwärmenetz könnte vorerst nicht in ganz Egling ausgebaut werden

Die Firma GP Joule zeigt bei einer Präsentation einen groben Umriss, wo Nahwärmerohre verlaufen könnten. Der Süden der Gemeinde wäre im ersten Schritt nicht eingebunden.

Wer in Zukunft den Nahwärmeausbau in Egling übernimmt, steht bisher nicht fest. Erst einmal holt sich die Gemeinde Angebote ein. Die Firma GP Joule, die unter anderem in Scheuring ein Projekt umgesetzt hat, stellte sich nun auch in Egling vor. Genaue Zahlen, was die Umsetzung kosten würde, wurden dabei nicht genannt. Denn für den Ausbau gäbe es zwei Optionen. Einerseits kann sich die Gemeinde knapp zur Hälfte bei der Finanzierung beteiligen oder GP Joule übernimmt es zu 100 Prozent. Aufgaben rund um Vertrieb, Versorger, Netzbetreiber und Wärmelieferant übernehme das Unternehmen. Die Gemeinde wäre aber in planungstechnische Entscheidungen eingebunden. Kevin Schwark, der als Vertreter der GP Joule an dem Abend die Präsentation abhielt erklärt, dass man sich bereits die Strukturen vor Ort angeschaut habe.

Das Nahwärmenetz würde vorerst nicht ganz Egling umfassen

Eine Idee für die Anfangsphase würde den Ausbau im nördlichen Bereich des Ortes vorsehen. Etwa vom Sportplatz, bis zum Bahnhof und so weit in den Süden, dass auch noch das Gemeindehaus einbezogen ist. Das sei der erste Schritt und sollte nicht heißen, dass nicht noch weiter in den Süden ausgebaut werden könnte. In einer vorläufigen Berechnung gehe das Unternehmen von 50 Prozent Beteiligung aus, was in dem Gebiet etwa 239 Bestandsgebäude wären. Die 50 Prozent seien realistisch, so Schwark. "Das ist gewöhnlich das, was wir sicher erreichen können." Generell gründe die GP Joule in den Gemeinden immer eine Betreibergesellschaft, an der sich ebenfalls die Gemeinde beteiligen könne. Der Vorstand dieser Betreibergesellschaft sei für das Unternehmen dann auch Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin und vertrete die Belange vor Ort.

Preislich stellte Schwark in Egling noch keine konkreten Preise vor. In Scheuring konnten die Bürgerinnen und Bürger in der Vermarktungsphase zwischen Tarifen wählen. Der Preis für den Anschluss lag im Mai zwischen 8850 und 17.000 Euro. Wer sind für den teureren Anschluss entschied, bezahlte monatlich eine geringere Grundgebühr und bei den 17.000 Euro auch einen Kilowattpreis von rund 8 Cent anstatt 10 Cent. Ähnliche Preise sind wohl in Egling ebenfalls zu erwarten. In Scheuring hieß es, Preisänderungen könne es geben, allerdings sei man von starken Schwankungen wie bei Öl und Gas sicher.

Entscheidung zum Nahwärmepartner fällt 2024

Sollte sich die Gemeinde für eine Zusammenarbeit mit GP Joul entscheiden, dann würde das Unternehmen gerne eine Wärmepumpe am östlichen Ortsrand setzen. Für den Betrieb käme das bestehende Stromnetz oder eine Fotovoltaikanlage infrage. 2024 soll die Gemeinde den Beschluss fassen. Dann könnte ein konkretes Konzept vorgestellt werden. Allerdings werde auch die Lena Service GmbH ein Angebot vorlegen, so Bürgermeister Ferdinand Holzer. Um allgemein über das Thema zu sprechen, findet in der Gemeinde am 22. November ein Informationsabend zum Thema "Mein Wärmeprojekt" statt.

