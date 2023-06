Egling

Neue Pumpstation für die Eglinger Kläranlage

Plus Die Gemeinde möchte nach dem Trinkwasserverbund auch bei der Kläranlage durch Eigenleistung Geld sparen.

Der Gemeinderat Egling hat sich in der jüngsten Sitzung mit der Vergabe der Tiefbauarbeiten für die Kläranlage beschäftigt. Nachdem die Gemeinde Egling gute Erfahrungen mit dem Bau der Trinkwassernotverbünde gemacht hat, will sie die notwendige Ertüchtigung der Kläranlage ebenfalls in Eigenregie durchführen. Damals habe man durch die Eigenleistung viel gespart. Das sei möglich, da der Bauhof die personellen Kapazitäten und entsprechend ausgebildete Fachkräfte habe, bestätigt Bürgermeister Ferdinand Holzer gegenüber unserer Redaktion.

Alte Pumpstation der Eglinger Kläranlage ist störanfällig

Die Ertüchtigung der Kläranlage – sie liegt nördlich des Ortsteils Heinrichshofen – hatte in den vergangenen Jahren schon auf Eglings Agenda gestanden. Bereits 2017 wurden im Ratsgremium Handlungsschwerpunkte zur Modernisierung der Kläranlage besprochen. Möglichst viel möchte die Gemeinde nun auch bei den aktuellen Sanierungsmaßnahmen an der Kläranlage übernehmen.

