Neuer Netto in Egling soll spätestens 2025 eröffnen

Auf der Grünfäche an der Hauptstraße in Egling soll der Netto Discounter gebaut werden.

Plus Es sind vor allem die Umweltbelange, die den Bau des Discounters in der Lechrain-Gemeinde hinauszögern. Besteht am Dünzelbach Hochwassergefahr?

Von Lisa Gilz

Bereits seit über zwei Jahren steht fest, dass sich die Supermarktkette Netto in Egling mit einer Filiale niederlassen möchte. Bereits vor dem Bürgerentscheid, der für das Projekt am Dünzelbach stimmte, war das fließende Gewässer neben dem zukünftigen Baugrundstück ein Thema. Nun musste der Gemeinderat den Flächennutzungsplan und Bebauungsplan erneut billigen. Dabei wurde unter anderem noch einmal über den Geh- und Radweg entlang des geplanten Gebäudes und über die Einschätzung zur Hochwassergefahr diskutiert. Vor einem Jahr rechnete man noch damit, dass der Supermarkt bereits 2024 eröffnen könnte. Ob das trotz der Einwände im Gemeinderat weiter realistisch ist?

Ein aktuelles Hochwassergutachten fehlt noch an der Stelle in Egling

Einwände, den Plänen einfach zuzustimmen, kamen in der Gemeinderatssitzung verstärkt von den Mitgliedern der ÖDP. Hans-Dieter Schlierf betonte, dass er insbesondere in Hinsicht auf den Dünzelbach und eine mögliche Überschwemmungsgefahr erst einmal nicht für den Bebauungsplan stimmen könne. Stattdessen sollte im Voraus, wie vom Wasserwirtschaftsamt empfohlen, ein Experte die Lage beurteilen. Das letzte Gutachten sei schließlich von 2004. Auch Benedikt Muschaweck und Angelika Kische gaben zu bedenken, dass es die Aufgabe der Gemeinde sei, das Risiko zu beurteilen. "Schließlich tragen wir auch die Folgekosten, sollte etwas passieren", so Kische. Muschweck sagte: "Mir geht's ja nicht darum, jemanden zu ärgern. Wenn dabei rauskommt, dass das Hochwasser kein Problem ist, gut. Und sollte in zehn oder zwanzig Jahren mal etwas passieren, haben wir was in der Hand." Der Aufwand für diese Sicherheit sei verhältnismäßig gering.

