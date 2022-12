Egling

06:30 Uhr

Neuer Supermarkt in Egling: Jetzt ist ein anderer Standort im Gespräch

Plus Bald sollen die Arbeiten in Egling für den Bau eines Discounters beginnen. Doch nun bietet ein Bürger der Gemeinde ein alternatives Grundstück an.

Von Oliver Wolff

Läuft alles nach Plan, könnte im Frühjahr nächsten Jahres der Baustart für den Supermarkt in Egling erfolgen. Wie berichtet, will ein Investor einen Netto-Discounter an der Hauptstraße nahe Dünzelbach errichten. Einige Bürgerinnen und Bürger sind gegen das Projekt, doch die Mehrheit der Eglinger Bevölkerung sprach sich Anfang des Jahres beim Bürgerentscheid dafür aus. Dass der Supermarkt kommt, ist so gut wie sicher. Doch nun ist ein neuer Standort im Gespräch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

